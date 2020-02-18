КУХНИ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ Составляем индивидуальные проекты Кухонь под заказ в Ялте
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58394.00руб. 51990.00руб.

Набор детской мебели Пилигрим №1 (Дуб Каньон светлый, Фон серый)

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69488.00руб. 61965.00руб.

Кухонный гарнитур «Бьюти» №1 (БЬЮТИ (Оранж)/БЬЮТИ (Грэй)) (БЬЮТИ (Оранж)/БЬЮТИ (Грэй))

-27%
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14798.00руб. 10798.00руб.

Прихожая «Арт» стандартный набор (Венге Цаво, Дуб Белфорт)

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2999.00руб. 1999.00руб.

Стеллаж-горка тип 2 (Венге цава)

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10114.00руб. 8690.00руб.

Готовый набор стеллажей «Литл» (Белый/Дуб Ривьера)

-13%
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47925.00руб. 41490.00руб.

Набор детской мебели Брауни №1 (Фон бежевый с рисунком/Дуб Сонома трюфель)

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62835.00руб. 57635.00руб.

КУХНЯ «ГРЕЙ»

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81392.00руб. 74092.00руб.

Кухонный гарнитур «Фэнтези» №3 (Фэнтези (Белый универс.)/Фэнтези (Грасс))

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ПО ЯЛТЕ

При любой сумме заказа через наш сайт

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Замеры и консультации также бесплатно

ОФОРМЛЕНИЕ
ПРОЕКТА ДЛЯ КУХНИ БЕСПЛАТНО

При заказе кухни у нас

КУХНИ И КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ

Составляем индивидуальные проекты

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